香港特首林鄭月娥今日（17日）到深圳灣口岸迎接北京派出的專家組成員。林鄭月娥表明說，今次向中央的請求包括大幅提高檢測能力，目前香港努力增加檢測量，至月底可做到約30萬次／日。她相信中央會積極回應特區政府的請求，當具備有關能力，全民檢測是一個考慮方案。林鄭指，以國家之力可以做到需要的檢測量，但要市民配合。

林鄭月娥又說，專家組4名成員會留港4天，期間會與衛生署及醫管局進行流行病理學的分析，視香港疫情的情況，以至分享治療工作，例如內地亦會使用中醫藥進行治療。

這次除了專家組抵港，還有首批的兩部流動核酸檢測車抵港，在車上可進行核檢化驗，她強調有中央作為堅強後盾，香港可以渡過疫情。

林鄭月娥表示，感謝國家主席習近平對香港疫情的重視，亦作出重要指示，特區政府一定會將抗疫視為壓倒一切的任務，會調動一切可調動資源，採取一切可採取的措施，確保香港市民安全、身體健康以及大局穩定。