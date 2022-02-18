日前我政府宣布取消日本福島地區食品進口禁令，並以禁止特定地區改為禁止特定品項、產品需附雙證，以及進口產品逐批檢驗為把關配套。專家表示，以品項限定除較符合科學作法外，只要進口食品符合法規劑量限值內，健康效應的風險應可忽略。

台灣科技媒體中心(SMC)今(17)日召開「日本福食與食品安全線上記者會」，邀集相關專家說明輻射食品的科學證據，以及目前制訂福島食品進口的規範時，如何評估對人體健康的影響。

清華大學原子科學技術發展中心教授許芳裕表示，根據衛福部輻射標準制定資料顯示，每公斤銫-137和銫-134，目前台灣和日本標準的比其他國家嚴格，日本在制訂國內標準與估算安全劑量時，是假定每人100％會吃入輻射食品，而台灣都是參照日本較嚴格的數值。

至於國際是如何換算「食品檢驗」到「人體接受的安全劑量」？許芳裕指出，國際訂定的方式是以吃了多少食物量輻射不會超過1毫西弗，以此制訂各國適用的食品輻射限量標準，並透過國際組織Codex的制訂規範。

舉例來說，假定成人與嬰幼兒的每年總食物攝取分別為550公斤和200公斤，再參照各國進口日本食品的比例，假設日本食品佔所有飲食的十分之一，再考慮放射性元素和劑量的影響，就可換算出各國成人和嬰幼兒的食品輻射限量標準，依據國際組織ICRP的劑量規範，原則上一般人的劑量只要不超過每年1毫西弗，在人體健康方面的影響都是可以忽略的。

慈濟大學公共衛生學系副教授謝婉華表示，以2015到2017年日本壢木、茨城、千業、群馬4縣市54萬多筆資料的檢測也發現，考慮不同年齡和性別，97.5％以上的台灣人不同食品的年攝入量遠小於1毫西弗。且所有族群的健康風險在一年的曝露下都低於一千萬分之一。

謝婉華指出，2021年9月美國FDA也解除日本食品輸入的進口警示，分析日本共1749筆資料，僅有3筆檢出輻射量但遠低於標準，現今開放日本福島5縣市食品對國人的健康風險應該可被忽略，在符合檢驗標準下進口福島地區食品健康風險極低。改為品項限制也更能安全把關，也符合科學做法。