《最佳利益2-決戰利益》製作陳慧玲讓演員覺得安心。（群之噰傳播有限公司提供）

温昇豪呼籲觀眾繼續支持《最佳利益2-決戰利益》。（群之噰傳播有限公司提供）

台灣首部律政職人劇《最佳利益2-決戰利益》、《最佳利益3-最終利益》，預計今年將推出，兩季擴大規模製作，總製作費高達1.5億台幣，並由橫掃各大影劇排行榜的《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《雨後驕陽》金獎製作人陳慧玲親手操刀製作，女主角天心開玩笑說：「慧玲姐在第1季已經賣掉一顆腎了，我覺得第2季再一顆還是不夠的。」

天心大讚製作人陳慧玲令所有人好安心，「因為在拍攝第2季時遇上疫情，停拍近3個月，為保護所有工作人員，多了購買大量快篩劑等等的龐大支出，也因為有慧玲姐在，讓所有幕前、幕後的工作人員，都非常安心，最終也順利殺青，非常謝謝所有人的努力，也希望大家多多支持《最佳利益2-決戰利益》。」

17日推出首支幕後花絮，花絮中出現第一季熟面孔，長河律師事務所老闆江紹宏（夏靖庭飾），與王牌律師方箏（天心飾）的驚喜對話，方箏竟打算跳槽至昔日敵營京勤律師事務所，新環境與超展開的劇情相當令人期待。在花絮中一展武打姿態的温昇豪作為連兩季班底，表示與工作人員合作默契十足，一點就通，「第2季預算更高、拍攝的手法跟規格也都提高了，故事線也更精彩，第1季受到觀眾的喜愛才有了第2季的開始，希望觀眾可以多多支持《最佳利益2-決戰利益》，讓我們能夠繼續走下去。」

製作人陳慧玲預告除了《最佳利益》2、3季接連問世外，《我的婆婆怎麼那麼可愛》也正籌備製作續集第2季，在未來兩年持續帶給大家歡樂。

《最佳利益2-決戰利益》延續第1季風格，透過推理和懸疑等元素來推進案件，讓觀眾可以看見加害者、被害者甚至律師的思維與態度，讓真相不再只是黑與白的分別，陳慧玲盼望社會多包容：「我們這個社會需要多一點包容、多一點同理心，這是我製作這部戲的初衷，本劇除了可以療癒人心之外，也希望可以帶給觀眾更多省思、理解事情的真相不會只有一個面向，也使得整個節奏更明快，視野上比第一季更開闊。」