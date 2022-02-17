為感謝民眾在四大公投時鼎力相助，國民黨台北市議員羅智強展開400公里徒步謝票，並推出「希望公車」，上頭寫著簡單標語「別灰心，為台灣，繼續拚」。至於對政治的期待，無黨籍立委高金素梅表示，她期待「民主制衡」，吸引不少網友猛按讚。

高金素梅17日在臉書貼文表示，希望公車上路了！羅智強正在走400公里，為民主制衡而走！羅智強發起的希望公車也上路了，別灰心、為台灣、繼續拚。若問她對政治有何期待？她期待民主制衡。

網友紛紛表示，「高雄之金，素梅加油！」、「沒錯，民主制衡..期待妳能來高雄制衡不公不義的民進黨，支持妳，加油…」、「每天都要充滿著正能量，加油啦」、「來高雄當市長，高雄也有很多區域有原住民，權力更大，更可以照顧他們」、「制衡需要強而有力的在野力量、不被打壓，而且政黨要輪替」、「要制衡，妳出馬選高雄就行」、「太棒了吧！妳是女性立委中難得的強者，值得尊敬的人」、「支持高金委員選高雄市長。加油加油加油、勝選在握」。

去年四大公投，到中二立委補選、立委林昶佐罷免案，國民黨接連失利。台北市議員羅智強提議租「希望公車」，為在野夥伴打氣；高金素梅曾在臉書宣布參加贊助「希望公車」。