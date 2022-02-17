亞馬遜與Visa信用卡公司17日宣布達成廣泛的全球協議，讓消費者能在亞馬遜網站及全球亞馬遜合作商家使用Visa信用卡消費，化解雙方自去年以來的糾紛。亞馬遜先前因不滿Visa信用卡手續費昂貴，在去年11月宣布今年1月起不接受英國當地銀行核發的Visa信用卡做為付款工具，但今年初又開放使用並表示雙方正在協商新協議。