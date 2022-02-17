化解糾紛 亞馬遜、Visa達成全球協議 20:312022/02/17 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜與Visa信用卡公司17日宣布達成廣泛的全球協議，讓消費者能在亞馬遜網站及全球亞馬遜合作商家使用Visa信用卡消費，化解雙方自去年以來的糾紛。亞馬遜先前因不滿Visa信用卡手續費昂貴，在去年11月宣布今年1月起不接受英國當地銀行核發的Visa信用卡做為付款工具，但今年初又開放使用並表示雙方正在協商新協議。 疫情趨緩 美飯店龍頭看好全球旅遊業反彈 恢復伊朗核協議有望 油價下挫 #全球 #亞馬遜 #Visa #協議 #糾紛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球人壽 開募儲備幹部 04:102022/02/17 投資理財 向新鮮人招手 全球人壽MA招募計畫開跑 04:102022/02/17 地方新聞 全球局勢變 三產業新星竄起 04:102022/02/17 投資理財 威剛成全球首間消費性記憶卡品牌 通過SD Express SVP驗證 19:392022/02/17 財經 宇峻奧汀5款新作2022年推出 搶全球遊戲商機 11:312022/02/17 財經 全球移動應用收入 抖音與海外版TikTok居首 04:102022/02/17 焦點新聞 免洗衣劑洗衣機上市 納諾科技推全新黑科技 15:302022/02/17 財經 《光電股》元太搶頭香 獲國際暗空協會認證顯示技術 13:582022/02/17 財經 台北國際工具機展與台灣國際工具機展首度聯展 10:562022/02/17 財經 零碳轉型 企業搶占商機 15:092022/02/17 財經 晟田攜手高雄經發局 多元發展航太和半導體設備產業 09:512022/02/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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