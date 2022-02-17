2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯曼（Paul Krugman）在其《紐約時報》專欄中指出，川普跟中國打了一場自吹自擂的貿易戰，還標榜他簽署了「歷史性貿易協議」，但事實證明，「川普是個笨蛋，中國人徹底贏過了他。」而且在疫情大流行之後，川普對貿易的觀從經濟角度看來，比他在任時顯得更加愚蠢。

克魯曼在專欄說，川普比所有的共和黨人痴迷於貿易赤字，只有他認為貿易逆差是重要問題，因此自我吹噓與中國達成的「歷史性貿易協議」。彼得森國際經濟研究所的乍得．鮑恩對該協議做出最終評估說，事實證明，這是一次徹底的失敗：「中國完全沒有購買在川普的協議中所承諾的額外2000億美元出口。」

克魯曼認為，所以說川普是個笨蛋，中國人徹底贏過了他。實際上，川普與外國領導人打交道方面的無能只是整個故事的一小部分。更重要的是，自大流行開始以來，美國經歷的衝擊使川普的貿易觀從經濟角度看來比他上任時顯得更加愚蠢。

他指出，川普和他挑選的貿易沙皇彼得．納瓦羅認為，在這個世界上，國際貿易是一個零和遊戲。如果其他國家從美國買東西，我們就贏了；如果我們購買國外製造的東西，我們就輸了。川普的商務部長羅斯也是同樣的觀點。經濟學家會嘲笑這種粗糙的重商主義，它完全忽視了進口可以讓我們更富有這一點，因為我們從國外購買商品，只是因為它們比國內生產的替代品更便宜或更好。在現代世界經濟中尤其如此，許多進入國際貿易的產品都是「中間產品」，比如用於生產的零部件。事實證明，川普的關稅抬高了中間產品價格，提高了美國的生產成本，因此也減少了製造業的就業機會。

不過，克魯曼指出，重商主義並不會都是純粹的廢話。某些情況下，例如因總體需求不足而出現經濟蕭條時，貿易赤字會減少產出和就業，相對地減少這些赤字就能刺激經濟。未來也有可能再發生這種情況，但不是現在。現在的問題是供應受限，國內工廠做不出消費者需要的產品，這是通膨飆升的原因。

如果不允許那麼多的進口，美國會更富有、過得更好嗎？克魯曼說，答案是明顯的：不會！。進口激增是因為很多消費者想要的商品都是在國外生產，而美國沒有能力在國內生產它們——至少短期內沒有能力。此外，即使我們可以用國內生產來滿足需求，加稅政策的失敗告訴我們，這種生產往往需要進口中間產品。因此，如果阻止與大流行相關的進口激增，也不會帶來更多的就業；我們只會面臨更多的短缺和更高的通膨。事實上，一些經濟學家已經敦促拜登總統通過解除川普的關稅來幫助對抗通貨膨脹。

不幸的是，政治問題和戰略問題仍然是阻力，無論政策本身多麼合理。川普可能被中國愚弄了，即使繼續徵收川普的關稅對美國的傷害大於對中國的傷害，共和黨人還會繼續給中國送大禮。川普的貿易戰並沒有結束，這種政策既愚蠢又昂貴，無論你用什麼標準衡量，它們都是失敗的，而且任何一位總統都可能需要很長一段時間才能挽回損失。