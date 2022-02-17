新冠疫情未見曙光，勞動力市場不見復甦，全球供應鏈持續緊繃，塞港導致許多貨款交貨延宕，近期傳出刮刮樂遭塞港衝擊進度，許多業者十分擔憂。對此台彩回應，目前貨品已經順利抵台，2月22日上市沒問題。

刮刮樂在農曆春節期間特別熱銷，台彩也會推出1000元、2000元跟500元面額的刮刮樂，然而農曆年節後的新款刮刮樂卻傳出受到塞港衝擊，上市日期恐要往後推遲，讓許多業者擔憂年節轉淡，影響銷量。

台北市士林區的飛來發彩券行表示，本土疫情舒緩、現在又無法出國，今年刮刮樂銷量比去年多2成；而新北市1家遊走型（路邊）經銷商透露，銀行刮刮樂庫存只剩不好賣的舊品，至於新的刮刮樂早已批購一空，若真的賣完，還是會到銀行批購舊款刮刮樂，順便幫台彩「清庫存」。

對於市場頻傳因塞港而影響刮刮樂交貨一事，台彩發言人暨董事黃志宜回應，「目前貨品已經順利抵台了，2月22日上市沒問題」。