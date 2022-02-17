據央視財經援引大陸國家發改委消息，大陸新一輪成品油調價將於今（17日）24時開啟，汽、柴油價格每噸分別提高210元(人民幣，下同)和200元。本輪是2022年的第3次調價，也是自2021年12月以來的4連漲。

與此同時，據新華社報導，美國普氏能源資訊公司資料顯示，英國市場即期北海布倫特原油現貨價格16日達每桶100.8美元，為2014年以來首次突破100美元。

上述上調幅度相當於每升92汽油上漲0.16元、95上漲0.17元。現行的成品油價格機制規定，汽、柴油價格根據國際市場原油價格變化每10個工作日調整一次，調價生效時間為調價發佈日24時。

本輪調價後，大陸全國大多數地區車柴價格7.6-7.8元／升左右，92汽油零售限價在7.6-7.8元／升。市場機構隆眾資訊分析師徐雯雯表示，以油箱容量50L的普通私家車計算，這次調價後，車主們加滿一箱油將多花8元左右。