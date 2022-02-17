和益（1709）有價證券近期達公布注意交易資訊標準，公告1月營收11.07億元，年增36.5％，稅前淨利1.45億元，稅後淨利1.14億元，年增50％，EPS 0.24元，已達去年第三季EPS 0.59元的四成。

和益主要營收來自於烷基苯、壬酚與氫化石油樹脂等事業，下游為清潔用品製造商。其中，烷基苯年產能約12.5萬噸，為台灣最主要的烷基苯供應商，下游為清潔用品製造商；壬酚有兩處產地，台灣年產2.5萬噸，中國與長春持股各半的江蘇壬酚廠年產約4萬噸，氫化石油樹脂年產2.4萬噸。

和益指出，目前下游清潔劑需求仍居高檔，也帶動目前產線維持全產全銷，需求仍算暢旺。但因原料報價與油價指數連動，油價走高將增加成本壓力，產品價格則難即時調漲，獲利仍需持續觀察原油走勢而定。

和益轉投資和協環保已開發並販售超過20項應用於水土整治市場的專用整治藥劑，將透過與環保顧問公司合作，搶攻台積電高雄廠煉油廠舊址整治案藥劑供應機會，未來也將規劃布局中國、東協等新興市場。和益2021年前三季認列和協環保2408萬元。

此外，和益還持股雲豹能源（6869）9.31％，而雲豹能源又投資儲能系統整合商台普威能源，持股19％，正式投入儲能市場。