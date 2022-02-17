大陸5年內有可能對台灣發動戰爭嗎？前國防部長楊念祖17日表示，近日烏克蘭危機，提供台灣一些不同角度來參考，不管中國大陸在5年內，會不會有所動作，他相信大陸不會輕易啟戰，但也不會避戰，一定會對戰爭作準備，但也一定會慎戰，不會使局勢失控面臨毀滅狀況。

據港媒《中評社》17日報導，楊念祖受邀出席國民黨智庫「國政基金會」戰爭因應座談會，由智庫國安組召集人林郁方主持，與會者有台灣國際戰略學會執行長羅慶生，中華亞太安全治理學會資深研究員廖天威，國家安全研究院副研究員舒孝煌等人與會，探討兩岸是否可能開戰等議題。

楊念祖在會中表示，以戰場環境跟未來戰略態勢，此次的烏克蘭危機，提供台灣一些不同角度來參考，不管中國大陸在五年內，會不會有所動作，但他相信大陸不會輕易啟戰，但也不會避戰，一定會對戰爭作準備，但也一定會慎戰，不會使局勢失控面臨毀滅狀況。

前國防部長楊念祖。(圖/本報資料照，陳君碩攝)

楊念祖說，從烏克蘭危機我們可以學到三點，第一是綜合國力的對峙，戰爭除了軍事範圍內，還要包括政治、經濟和心理等等因素；第二，明顯大國或是國際勢力會介入軍事危機，只是怎麼介入和如何介入的差別，主要目的是避免戰爭爆發；第三，會形成大國交鋒的焦點，所以將來台海，台灣安危取決於大國，第三勢力的介入，畢竟台灣在第一島鏈的戰略意義大家都關注，加上高科技和供應鏈也有重要位置，國際不得不慎重處理。

楊念祖提到，台灣的戰略佈署也要有知己知彼的思維，要知道大陸的目標是什麼，軍事只是手段，而政治目標是什麼最重要。他認為，大陸要啟動台海戰役，可能有三個政治目標，「以戰逼和、以戰逼降，或是箝制國軍讓台灣無條件投降」，這都有不同，要知道他們的政治目標是什麼，才能沙盤推演。