士林官鬱金香花展，為春節後的情人節營造浪漫氛圍外，展覽期間也規劃了例假日活動及文創市集，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處。（季志翔攝）

每年年初，台北士林官邸園區會以鬱金香花卉為官邸換上新裝，展區內有超過13萬株的鬱金香，這些來自荷蘭及日本的鬱金香，呈現繽紛浪漫的花海。（季志翔攝）

2022士林官邸鬱金香展從「春天、喜悅、幸福、情感」概念出發，營造春季賞鬱金香花海的浪漫氛圍，帶著大家感受鬱金香花海的浪漫，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處，展期將屆，工作人員在一片花海中整理各式花朵。（季志翔攝）

士林官鬱金香花展，為春節後的情人節營造浪漫氛圍外，展覽期間也規劃了例假日活動及文創市集，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處。（季志翔攝）

2022士林官邸鬱金香展從「春天、喜悅、幸福、情感」概念出發，營造春季賞鬱金香花海的浪漫氛圍，帶著大家感受鬱金香花海的浪漫，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處，展場也在情人節推出應景的裝置藝術。（季志翔攝）

2022士林官邸鬱金香展從「春天、喜悅、幸福、情感」概念出發，營造春季賞鬱金香花海的浪漫氛圍，帶著大家感受鬱金香花海的浪漫，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處，展場也在情人節推出應景的裝置藝術。（季志翔攝）

2022士林官邸鬱金香展從「春天、喜悅、幸福、情感」概念出發，營造春季賞鬱金香花海的浪漫氛圍，帶著大家感受鬱金香花海的浪漫，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處，展期將屆，工作人員在一片花海中整理各式花朵。（季志翔攝）

2022士林官邸鬱金香展從「春天、喜悅、幸福、情感」概念出發，營造春季賞鬱金香花海的浪漫氛圍，帶著大家感受鬱金香花海的浪漫，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處，展期將屆，工作人員在一片花海中整理各式花朵。（季志翔攝）

士林官邸的前身，是日據時期直屬總督府的「士林園藝試驗支所」，直到民國三十九年先總統蔣公才將這邊改成官邸，加上早期的政治氛圍環境，基本上屬於生人勿近的場所，也因此蒙上一層神祕面紗。

時光飛逝物換星移，士林官邸現在成為適合全家大小走春的觀光景點，園內一年四季都會有不同的花季，被歐洲人稱為「魔幻之花」的鬱金香，以花姿嬌柔、色彩艷麗受到喜愛，每年年初，台北士林官邸園區會以鬱金香花卉為官邸換上新裝，展區內有超過13萬株的鬱金香，這些來自荷蘭及日本的鬱金香，呈現繽紛浪漫的花海，帶給市民朋友們滿滿的幸福感，是景色優美宜人的好去處，也是拍照打卡的好地方，讓大家不用出國就可以感受溫帶地區特有鬱金香的浪漫魅力。 2022士林官邸鬱金香展從「春天、喜悅、幸福、情感」概念出發，營造春季賞鬱金香花海的浪漫氛圍，帶著大家感受鬱金香花海的浪漫。

今年士林官邸配合遇見幸福的主題，共規劃四個童話故事展區，分別為荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」以及日本的「竹取公主」，以故事裡的主角追求幸福為概念，將各展區規劃打造成夢幻故事情境，彷彿置身在童話世界中。 精采可期的花海除了為春節後的情人節營造浪漫氛圍外，展覽期間也規劃了例假日活動及文創市集，是台北都會區賞花休憩的絕佳去處。