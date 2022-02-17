郭書瑤和好友丫頭一起邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）

郭書瑤和好友丫頭一起邊跑邊旅行。（衛視中文台提供）

郭書瑤主持的衛視中文台外景旅遊實境節目《旅跑應援團》，與好友詹子晴在花蓮邊跑邊玩，為了讓平常忙著工作的小闆娘詹子晴學會放鬆，郭書瑤特地安排了騎馬、遊河、戶外瑜珈、汽車電影院、樹頂探險、抓龍蝦、採蔬果等行程，讓忙著連鎖事業與演藝工作效果做好做滿的詹子晴終於試著放慢，但從14公尺高台跳下的詹子晴仍不忘大喊「2022賺大錢」。

郭書瑤說年紀很小就進入演藝圈，當時遇到年紀相仿的藝人就只有詹子晴，對她的聲音格外有印象。詹子晴則說一開始因為郭書瑤看起來好像有點臭跩，所以不是很喜歡她，是因為有次一起出去玩，過程幫她擋了很多臭男生，兩人才開始越來越熟，相處之後郭書瑤發現兩人家庭背景相仿，努力工作都是為了賺錢養家，彼此惺惺相惜至今十多年。郭書瑤說如今詹子晴經營副業有成，已經是連鎖事業的小闆娘，收入已經比之前豐富很多，卻比之前更拼命，讓身為好友的她看了既緊張又擔心，所以特地藉由《旅跑應援團》節目安排了這次花蓮慢跑之旅，讓她體驗慢活跟放鬆。

兩人一開始先到農場馬廄，前面一路觸摸眾多親人的馬，到了一匹名叫「灣灣」的馬匹面前，詹子晴想跟之前摸其他馬一樣，摸摸牠的鼻子，沒想到「灣灣」卻左閃右躲就是不給摸，這下激起了詹子晴挑戰的心，多次嘗試想要摸到牠的臉，好不容易摸到，馬兒卻一頭頂開她的手，嚇得詹子晴哇哇叫，這時詹子晴瞄到一旁的馬匹介紹文字，這才發現牠是雙魚座的，詹子晴竟然走心嗆牠說：「我的前男友就是被雙魚座搶走的」，沒想到馬兒一聽完居然大力點頭，這下讓詹子晴更加氣急敗壞的說：「雙魚座了不起，我已經結婚了」，一旁的郭書瑤看到這場景當場笑彎了腰，笑詹子晴幹嘛跟馬吵架。

緊接兩人來到飯店的景觀泳池旁，詹子晴看到郭書瑤放鬆地躺在躺椅上，竟開始要拉她去玩立式划槳、去挑選泳裝要讓她試穿，完全一個閒不下來，郭書瑤見狀開始勸她要放鬆，要她試著跟自己在躺椅上先躺個十分鐘，結果不到十秒詹子晴就問還要多久，讓郭書瑤哭笑不得。就連兩人搭乘遊河船時，很怕冷場的詹子晴完全靜不下來，連唱歌都用上，讓郭書瑤笑說《旅跑應援團》不用太多效果，要她改變錄節目的習慣好好安靜享受，讓詹子晴笑說：「我就職業病，一安靜就想補話」。

為了讓詹子晴放鬆步調，兩人接連體驗騎馬、遊河、戶外瑜珈、汽車電影院、樹頂探險、抓龍蝦、採蔬果。尤其在樹頂探險時，兩人還從高達14公尺高的高台往下跳，郭書瑤說本來覺得不是很高，但要往下跳那一刻前，因為只有背後的安全繩，雙手空空完全沒有東西可抓的時候，才讓她覺得很恐怖，當下還想說為什麼自己要跳下去，但為了完成體驗任務，郭書瑤最後還是勇敢地往下跳，快落地前還露出燦笑說：「其實也就這樣子嘛」。看到郭書瑤順利完成也讓詹子晴猶如吃了一顆定心丸，用力一跳一邊大喊「2022賺大錢」，一邊用超人飛行動作帥氣落地，詹子晴笑說就跟她做生意一樣，不知道踏出去後會賺錢還是破產，最難就是要踏出那一步，後面就會越來越好。

節目最後兩人終於回歸節目正軌開始跑步，郭書瑤表示因為之前邀詹子晴運動總是會被她忽略跳過，很怕她不愛跑步，沒想到開跑後詹子晴顯得比她更輕鬆自在，兩人還邊跑邊聊得好開心，也讓詹子晴說：「(整個旅程)我最喜歡那段路」。本集將在2月18日(五)晚上10點播出。