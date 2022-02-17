鄧安寧、楊麗音、趙自強、游安順等眾多鍍金級演員齊聚彩排蘭陵劇坊《演員實驗教室》。（羅永銘攝）

鄧安寧與女兒鄧雨晨對戲。（羅永銘攝）

楊麗音用椅子去聯想生命故事。（羅永銘攝）

游安順彩排時博命演出。（羅永銘攝）

游安順彩排時博命演出。（羅永銘攝）

蘭陵劇坊40周年再聚首，在團長兼導演金士傑的帶領下，宣布2022正式重啟巡演！鄧安寧、楊麗音、趙自強、游安順等眾多鍍金級演員17日齊聚，彩排蘭陵劇坊代表作之一《演員實驗教室》。相隔約40年，重新巡演1983年的戲，70歲的金士傑感嘆歲月不饒人、體力真的有差，他原以為自己還可以，沒想到經常這裡痛那裡酸，「每天回去都要趁洗澡扭扭屁股，稍微運動一下」。也因為小孩還小，他常會跑跑步維持體力，但不能太激烈運動。

金士傑表示，蘭陵40歲老戲重新推出，台上演員有些36年前上台過有些在台下看加入了劇團，這齣戲在當時有股清新力量，看完後非常感動，開心酸甜苦辣的滋味都呈現在舞台上，這麼真實簡單，36年後再次推出這戲，有種回歸源頭呈現初心的想法，都是演員生活裡的故事。「疫情使這部戲走走停停，當初還有個說法，想說這部戲能在台灣劃下句點，但還沒說完疫情就撲面而來，我們要面對這個困境，這部戲在這不舒服的年代有相當好的療癒功能。」

40年的歲月，被問及有什麼是特別觸動的，金士傑回說「照照鏡子就很觸動。集合的時候，互相見面時也很觸動」，引全場一陣大笑。對於近期不少藝人相繼過世，金士傑表示，劇場的朋友先先後後也有這樣的例子，除了警惕還是警惕，「追求健康，珍惜現在手上的幸福，對身邊的人好一點」。

《演員實驗教室》開創台灣表演藝術形式的新典範，直接於舞台呈現演出前所進行的暖身活動、信任遊戲，具體且深刻地呈現出劇場人「台上一分鐘台下十年功」的過程，令人感動震撼，也啟發了台灣之後許多實驗性的表演創作。鄧安寧就說，這次演出中有他照心電圖、心肌梗塞的橋段，就是他真實生活的寫照，他多年前曾因胃脹氣去醫院檢查，居然一檢查居然已經是心肌梗塞，走過生死關頭，最近又遇到明金成的事，所以他常常提醒自己要聽醫生的話，不舒服就要休息。結果此話一出被楊麗音爆料：「但他常常不聽話，都是要劇組工作人員提醒：鄧導該吃藥了！」

楊麗音也聊到自己這40年的變化，回憶當年是因為被父親家暴而離家出走，從此改變人生，踏到演藝圈表演發展，才能與身邊朋友這麼緊密，得到很多養份與溫暖，「因為我離家出走得到很多的愛護，發現離家出走是很美好的安排，在我生命裡頭。」鄧安寧聽了笑著說：「對！我還請她吃了10幾年的飯。因為離家出走生活真的很苦。」

這次鄧安寧的女兒鄧雨晨也一同參與，鄧安寧表示很高興她能了解並親自參與父親走過的路，「我希望她能得到父親得到的東西，很多前輩老師都對她很好，像導演對大家都很嚴格，但與我女兒對戲就變得非常慈祥」。鄧雨晨表示，第一次與父親演戲是兩年前，現在剛轉到戲劇系，才開始慢慢了解劇場，不然以前不懂父親為何對劇場這麼執著。

蘭陵40《演員實驗教室》3月12日起依序於臺中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、臺北國家戲劇院演出。導演金士傑邀請劇迷朋友們進場重溫台灣劇場的黃金歲月，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。