婆媳之間經常因育兒習慣而爭論不休，而一名媽媽在臉書上表示，她帶剛出生的寶寶回婆家，先前曾提醒婆婆不要親小孩，因為小孩抵抗力不好，但婆婆屢勸不聽，甚至還被她發現，小孩的額頭上沾到婆婆妝容的亮粉，讓她超崩潰。

這名媽媽在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，內文指出她的婆婆很喜歡親小孩，即便曾向婆婆表示「小孩抵抗力不好，盡量不要親小孩」，婆婆仍忍不住思念之情，此外，婆婆還會化妝，經常在親吻小孩後，在小孩的額頭留下亮粉，讓她很擔心小孩吃手時會沾到亮粉。

原PO分享，未料，過年時親戚來家中圍爐，其中一位女性長輩見到小孩就抱過去親臉頰，而她傻眼之餘，婆婆在吃飽飯後抱著小孩打牌，一樣不忘親小孩的臉頰，還親到發出聲音，就算老公出面與婆婆溝通仍無效，讓她超級鬱卒，忍不住好奇發問「大家也遇過這樣講不聽的長輩嗎？」

網友抱怨婆婆喜歡親小孩臉頰。（翻攝臉書《靠北婆婆2.0》）

貼文曝光在網路上後，不少網友留言回應，「跟婆婆說不要，不然孩子不讓他碰」、「大人口水很髒耶…」、「請老公把小北鼻被感染口皰疹病毒的照片拿給婆婆看，如果疼孫子，就盡量避免阿…」；也有網友建議原PO為了小孩的健康著想，要硬起來溝通，不然受苦受難的都是小孩。