勒索軟體組織死灰復燃！FBI日前示警，BlackByte勒索軟體服務組織（Raas）有日漸活躍的跡象，並給出6項操作，以降低受到勒索軟體攻擊的風險。

BlackByte在去年7月初次出現在大眾眼前，為勒索軟體服務組織（Raas）提供給有心人士的勒索軟體服務，透過軟體漏洞攻擊全球各地的企業，主要攻擊對象包括澳洲，以及歐洲的醫療健保、製造業和建築業等，直到美國資安企業Trustwave為受害者們推出免費的解密工具，才將暫時遏止這項惡行。

然FBI發現，BlackByte又再度出現在世人眼前，且已經攻擊了美國三個關鍵基礎設施，包含政設施、金融企業和食品製造設施等。

FBI建議企業和政府機關可以透過6種方式，以降低遭受勒索軟體攻擊的風險：一、設立具有高強度且具獨特性的密碼；二、創建多重身分驗證；三、保持系統和軟體更新至最新的版本；四、刪除管理網路共享不必要的訪問；五、使用防火牆；六、為使用Windows系統的電腦啟用受保護檢視文件。

此外，若不幸遭到攻擊，FBI呼籲受害者不要繳交贖金，原因是無法保證文件會真的被修復，而這些組織收到贖金，也將更猖狂，並提供更多的勒索軟體服務。