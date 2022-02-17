陸媒近日引述知情人士透露，由於港股上市的大陸地產商富力地產，已經連續幾個月未向位於英國倫敦、總投資約9億英鎊的建案「九榆樹」（One Nine Elms）工人支付工資，總承包商Multiplex已於7日當周暫停所有建設工作。

富力地產港股股價17日收跌1.02％至3.87港元，港股市值為145.22億港元。近一個月，富力地產股價累計上漲22.47％。

兔兒爺財經報導，知情人士指出，雖然九榆樹短暫停工，但雙方似乎並未放棄。在一份由雙方簽署的聯合聲明中，富力地產和Multiplex表示，雙方仍然致力於共同成功完成九榆樹。

報導指出，九榆樹建成後，將提供超過73萬平方英尺的公寓、26.7萬平方英尺的旅館，以及1千平方英尺的零售據點。另一方面，委託建設專案合約總價值6.73億英鎊，總建築面積99.8萬平方英尺，計畫2022年完工。然而，早在2018年，富力地產就因未支付工程款項問題，被Multiplex告上法院。