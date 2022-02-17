上月7日，屏東恆春警分局驚傳疏縱人犯，涉傷害案的江姓嫌犯先藉故如廁，後藉員警疏失未替其手腳上銬而趁隙逃脫，經亡命天涯1個半月後，16日終於高雄落網。

警方指出，事發後，恆警與刑警大隊立即組成專案小組全力緝捕，並由屏東地檢署發布通緝，但江嫌也隨即搭乘大眾運輸工具北上至中南部等地藏匿，加上江嫌相當機警，專案小組決定採緊迫盯人方式逐一清查可能接濟江嫌的親友，並追緝其藏身處所。

警方說，江嫌每到一處藏身，就會發現專案小組也趕到查緝，逼得江嫌毫無立足之處，最後只好南下高雄，專案小組獲知後，立即與高雄市政府警察局苓雅分局合作，就近於16日17時許在高雄市苓雅區和平路一帶埋伏，將江嫌查緝到案並解送屏東地檢署歸案。

據了解，22歲江嫌在去年犯下傷害案後，一直躲躲藏藏不敢出來面對，直至上月6日晚間在友人的勸說下，才到恆春警分局投案，不料數小時後竟藉「尿遁」逃脫，還一度藏身校園引起恐慌。

7日凌晨2時許，江嫌向戒護人犯的員警稱，他想上廁所但拘留室的廁所壞掉了，而員警聽聞後不疑有他，且未替他手腳上銬就將人帶到偵查隊外面的廁所，不料江嫌就趁員警不注意時拔腿狂奔衝出警分局，員警發現後雖立即狂追抓人，同時也通報請求支援，但未果。