網路設備大廠思科（Cisco）16日美股盤後公布會計年度第二季（至1月底止）業績，該季營收與淨利雙雙優於市場預期，同時發布穩健的本季（2至4月）展望，消除市場憂慮，並調升全年度財測。

思科上季營收年增6％至127億美元，增幅位在該公司預期的4.5％至6.5％區間高端，並優於市場預估的126.5億美元。調整後每股盈餘達84美分，高於思科預估的80至82美分，亦超越分析師預期的82美分。

思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在聲明稿表示，市場對思科產品組合的需求十分強勁，反映思科創新技術的重要性。思科訂單成長強勁，積壓訂單創紀錄， 年度經常性收入呈兩位數成長，為公司業務成長奠定穩健基礎。

羅賓斯亦在分析師會議指出，半導體仍然嚴重短缺，影響思科完成部分產品的生產工作。由於供應鏈瓶頸遲遲未解，思科上季調整後毛利率由一年前同期的66.9％，下滑至65.5％。

思科財務長赫倫（Scott Herren）表示，上季訂單成長率為33％，積壓訂單金額達140億美元，較一年前激增150％。

展望未來，思科預期本季營收年增3％至5％，調整後每股盈餘估計在85至87美分之間，符合市場預期。分析師預期營收達132.5億美元，代表成長率為3.5％，和調整後每股盈餘86美分。

思科同時上修全年度財測，截至7月底止的2022會計年度，營收成長率可望達5.5％至6.5％，較先前預估的5％至7％收窄。預估調整後每股盈餘達3.41至3.46美元，高於前次估計的3.38至3.45美元。

此外，思科宣布加碼150億美元買回股票，讓庫藏股計畫總授權額度達180億美元。思科宣布調升季度股利1美分或3％，至38美分。思科上季買回價值64億美元自家股票。