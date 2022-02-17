在俄羅斯和西方國家之間因烏克蘭局勢而升高緊張之際，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天表示，國家若面臨外部威脅，白俄將部署核子武器。

魯卡申柯預定18日在莫斯科和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談。

根據白俄羅斯通訊社（Belta）報導，魯卡申柯說：「如有必要，若我們的對手和敵人做出愚蠢欠思慮的舉動，我們不但將部署核子武器，還會有超級核武和新發展武器，來捍衛我們的國土。」

「若無來自不友善國家對白俄羅斯的威脅，一百年也不需要核武。」

白俄羅斯並非核武國家，但將於本月舉行修憲公投，讓國內部署核武合法化。

魯卡申柯自1994年掌權迄今，他在爭議性連任引發的歷史性抗議之後，承諾將舉行修憲公投。

這次的修憲也將允許魯卡申柯繼續當權直到2035年。

俄羅斯和白俄羅斯目前正在白俄境內舉行聯合軍演，加劇外界對俄羅斯計畫升高烏克蘭衝突的疑慮。

白俄羅斯表示，雙方聯合軍演2月20日結束後，所有俄國的士兵和武器裝備都會撤離。