近期不少國家選擇全面解封，轉向與病毒共存。針對台灣的疫情，前民進黨立委沈富雄指出，台灣自總統蔡英文及各級防疫官員琅琅上口的一句話，就是「台灣模式」的「戒慎不恐懼」，他不禁批評莫名其妙。

沈富雄17日在臉書貼文表示，最近不少先進國家相繼選在疫情最高峰的時刻全面解封，道理就是基於對Omicron病毒的「無罪認定」。相形之下，台灣被迫採行的是擠牙膏式的「量化寬鬆」，視疫情相關數字的下降，而戒慎恐懼地走一步算一步。

沈富雄指出，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中說，下半年起要開啟國門，否則競爭力會差一截，這是情勢所逼，為什麼要等半年呢？等第三劑的覆蓋率上升嗎？等我們的染疫人數增加嗎？等入境旅客的篩陽率減少嗎？沒有一樣說得通。

沈富雄表示，最近自總統以次的各級防疫官員琅琅上口的一句話就是「台灣模式」的「戒慎不恐懼」。請問除日常生活的衛生規範外，對付這個流感化的病毒，還要「戒」什麼、「慎」什麼？整天自相矛盾，莫名其妙的「戒」這個，「慎」那個，要教老百姓如何不「恐懼」？

沈富雄點出，《今周刊》民調顯示，57.5%不贊成近期開放外國商旅入境、66.0%不贊成縮短入境檢疫天數。可見國人仍如驚弓之鳥，民之所懼完全是政府咎由自取；但是檢疫10天與7天的漏網之魚差別是2.5%，其數目是寥寥可數，再考慮這些人進入社區所造成的可能傷害，並與所有入境旅客多隔離3天所造成的人身自由與經濟損失相比較，真是得之毫釐，失之千里，其愚蠢真的令人難以置信。