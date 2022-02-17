空巴看好2022年交機量與獲利展望 21:302022/02/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空中巴士（Airbus）看好2022年交機量與獲利展望，預期全年交機量將由2021年的611架攀升至720架，調整後稅息前獲利達55億歐元（約62.6億美元），超越2021年的48.7億美元。空巴同時公布第四季業績，淨利升至15.8億歐元，營收降至169.9億歐元。 辦公兼度假夯 Airbnb本季業績拚新高 Airbnb去年營收創新高 本季訂單量盼首度超越疫情前水平 #交機量 #億歐 #空巴 #獲利 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 PCB擴產需求續熱 大量樂看今年獲利勝去年 04:102022/02/17 證券．權證 思科上季營收、淨利 優於市場預期 21:202022/02/17 財經 《商情》獲利了結 日本橡膠高價回落 09:262022/02/16 財經 《國際產業》業績展望超強 輝達盤後仍走跌 10:172022/02/17 財經 歐央官員：ECB資產收購計畫 Q3結束 不會緊接著升息 04:102022/02/17 全球財經 《國際產業》應材營收創高 供應荒挫展望 10:512022/02/17 財經 谷歌跟進蘋果修改隱私政策 Meta市值恐蒸發2300億美元 18:512022/02/17 財經 Doordash去年營收大漲69％ 估今年訂單總額成長 09:292022/02/17 財經 穆斯克去年拋售220億美元特斯拉股票 持股不減反增 12:412022/02/16 財經 抗中俄 傳拜登擬2023財年提7700億美元國防預算 12:032022/02/17 國際 韓國元宇宙ETF吸金逾10億美元 06:372022/02/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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