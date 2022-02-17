空中巴士（Airbus）看好2022年交機量與獲利展望，預期全年交機量將由2021年的611架攀升至720架，調整後稅息前獲利達55億歐元（約62.6億美元），超越2021年的48.7億美元。空巴同時公布第四季業績，淨利升至15.8億歐元，營收降至169.9億歐元。