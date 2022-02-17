晶片短缺衝擊汽車銷售，歐盟1月新車登記量萎縮。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）17日公布，歐盟1月新車登記年減6％，降至682596輛。ACEA指出，半導體短缺持續對歐盟汽車銷售帶來負面衝擊，造成1月份歐盟新車登記下滑。

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