晶片短缺衝擊汽車銷售 歐盟1月新車登記年減6％ 21:302022/02/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶片短缺衝擊汽車銷售，歐盟1月新車登記量萎縮。根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）17日公布，歐盟1月新車登記年減6％，降至682596輛。ACEA指出，半導體短缺持續對歐盟汽車銷售帶來負面衝擊，造成1月份歐盟新車登記下滑。 AR／VR裝置出貨量上修 今年全球將大增43.9％ 《國際產業》福斯CEO看自駕25年內將普及 盼H2產量提升 #歐盟 #新車登記 #汽車銷售 #晶片短缺 #CE 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子通路》展碁元月營收同期高 疫情變數審慎看 12:162022/02/16 財經 Meta旗下Oculus Quest 2助攻 市調機構上修今年AR／VR裝置出貨量 19:522022/02/16 財經 市調機構：東協2021年汽車產銷量回升 未來數十年汽車需求增長 16:212022/02/16 財經 大型商旅車市旺 新車報到搶先預購 04:102022/02/16 時尚消費 加密貨幣巨頭幣安 遭美國SEC調查 18:012022/02/16 財經 迪晟氣動隔膜泵浦 開發食品規格 04:102022/02/17 產業．科技 《科技》TrendForce：2022年AR／VR裝置出貨量上修至1419萬台 14:492022/02/16 財經 研調:Oculus Quest 2助攻 2022年AR/VR裝置出貨量上修 14:122022/02/16 財經 《國際產業》歐盟推出60億歐元衛星計畫 提升網際網路自主性 16:142022/02/16 財經 國家卓越建設獎 25日報名截止 04:102022/02/17 投資理財 《產業》東協去年汽車產銷量回升 RCEP＋普及率增衝刺後市 11:252022/02/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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