三星今年在Galaxy UNPACKED 2022上發表的Galaxy Tab S8旗艦平板系列，就將於28日前開放指定通路預購，3月4日起正式在全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市；Galaxy Tab S8 Ultra推出黑耀灰鍵盤套裝組，定價4萬2990元，含Galaxy Tab S8 Ultra Wi-Fi版、書本式鍵盤皮套；Galaxy Tab S8+、S8則推出黑耀灰、粉霧金 2色，皆有5G及Wi-Fi版可供選擇，5G版本單機定價為2萬7990元起、Wi-Fi版本單機定價為2萬990元起；另推出Galaxy Tab S8+鍵盤套裝組，定價3萬490元，含Galaxy Tab S8+ Wi-Fi版及書本式鍵盤皮套。

三星同步推出多款Galaxy Tab S8系列周邊產品，圖為可旋轉式指環帶保護殼。（三星提供）

現於28日前預購Galaxy Tab S8 Ultra、S8+鍵盤套裝組，登錄送Samsung Care+ 全星守護行動裝置意外保險二年期預購版、Microsoft 365 個人版一年期，以及ITFIT雙模無線滑鼠；3月4日至4月30日開賣期間，購買Galaxy Tab S8 Ultra、S8+ 鍵盤套裝組，完成登錄贈Microsoft 365個人版一年期、ITFIT雙模無線滑鼠；購買Galaxy Tab S8+、S8登錄贈書寫兩用保護殼；指定門市早鳥排隊取機最高享3000元郵政禮券加碼等獨家優惠；三星商城獨家祭出預購期間LINE購物加碼8% LINE points回饋。