一名李姓男潛水教練前年帶著女子小玲（化名）及其妹妹，於基隆潮境公園潛水，豈料李男趁水下一對一指導時伸出鹹豬手，不僅偷摸小玲的屁股，還扯下小玲的三角褲褲頭。基隆地院審結，依違反性騷擾防治法，處3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，李男為潛水教練，在臉書社團上刊登潛水資訊，而小玲透過友人介紹認識李男，於2020年8月間與妹妹一同前往潮境公園體驗潛水課程，豈料當日課程中，李男趁著一對一教學性騷擾，先以手偷摸小玲的屁股與下體，接著還伸手扯去小玲下身穿著的三角褲褲頭，讓小玲嚇得花容失色，經小玲前往當地警局報警，全案才首次曝光。

對此，李男在偵訊期間堅持不認有犯罪，直到審理期間才認罪，雖表明願意給付小玲賠償金，但因小玲不願意原諒李男，堅持走訴訟，和解最終破局。

基隆地院法官審理後認為，李男僅為逞個人慾望，便隨意碰觸女性的身體，欠缺尊重他人身體自主權的觀念，害的被害人身心受創，依泛性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。