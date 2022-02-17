歐洲議會17日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」等兩項年度報告決議案，內容包括支持台灣作為觀察員參與國際組織會議、啟動歐盟與台灣雙邊投資協定影響評估，以及深化歐盟台灣雙邊關係。

中國大陸駐歐盟使團網站於傍晚就上述決議案發布回應表示，歐洲議會報告妄議中國內政，攻擊抹黑中國的人權狀況，否定中國維護自身主權和安全的正當權利，他對此表示強烈不滿和堅決反對。

回應表示，台灣、涉港、涉澳、涉疆事務純屬中國內部事務，不容任何外部勢力干涉。中國共產黨和中國政府堅持以人民為中心的人權理念，成功走出一條符合中國國情的人權發展道路，得到全國各族人民衷心擁護和支持。當前東海和南海局勢總體保持穩定，中方堅定維護國家領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過協商談判妥善處理海上分歧，共同維護本地區和平與安寧。

大陸駐歐盟使團批評，一段時間以來，歐洲議會多次在其政策報告中對中國內部事務指手畫腳，渲染炒作中國威脅，有關內容缺乏基本事實依據，充斥意識形態偏見。駐歐盟使團敦促歐洲議會擺正自身位置，客觀理性看待中國的發展和內外政策，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政，停止發表不負責任的言論，以免影響中歐關係發展。