約4公里長的觀景路東側多個高端別墅區，僅一條雙向單車道與滇池海埂大壩相隔。（中國房地產報）

大陸上游新聞17日報導，2015年以來，昆明諾仕達企業（集團）有限公司在滇池畔、長腰山區域，陸續開工建設滇池國際養生養老度假區專案，滇池「環湖開發」「貼線開發」現象凸出。大陸中央第八生態環境保護督察組曝光「雲南昆明晉寧長腰山過度開發嚴重影響滇池生態系統完整性」典型案例。顯示已有29個責任單位58人被問責。

上游新聞報導，雲南省紀委監委《關於「古滇名城」長腰山片區及滇池南灣未來城五漁屯專案違規違建問題追責問責情況的通報》指出，相關職能部門責任意識淡化，失職失責，決定對29個責任單位追責問責：包括昆明市委市政府、雲南省生態環境廳在內8個省管單位、晉寧區委區政府、滇池管理局等12個處級、9個科級單位及58名責任人追責問責。

據報導，2021年5月6日，中央第八生態環境保護督察組曝光「雲南昆明晉寧長腰山過度開發嚴重影響滇池生態系統完整性」典型案例發現，圍繞滇池「環湖開發」「貼線開發」現象凸出。

從2015年1月以來，昆明諾仕達企業（集團）有限公司在長腰山區域，陸續開工建設滇池國際養生養老度假區項目。該專案規畫占地3426畝，約占長腰山總面積的92％，規畫建設別墅813棟、多層和中高層樓房294棟，建築面積225.2萬平方米。其中，面向滇池區域規畫建設別墅390棟、多層和中高層樓房25棟。目前規畫專案已全部實施，長腰山生態功能基本喪失，影響了滇池山水生態的原真性和完整性。

雲南省紀委監委的問責通報顯示，2016年11月，中央第七環境保護督察組指出：「《雲南省滇池保護條例》第34條對一級保護區內允許建設的滇池保護設施的規定不明確，第45條對二級保護區內允許建設的『生態旅遊、文化建設專案』和禁止建設的『其他房地產項目』也沒有明確界定」，要求雲南省整改。根據省委、省政府整改總體方案要求，昆明市政府成立了起草領導小組，負責立法修訂起草工作。

次年12月19日，昆明市上報的修改文本未落實整改要求，內容仍然模糊不清，為企業「借坡下驢」，打著「康養旅遊」幌子開發房地產埋下伏筆、提供了便利，為「古滇名城」、滇池南灣未來城五漁屯等專案大張旗鼓打「擦邊球」建設留下「暗門」。

大陸中央生態環境部曾分析原因指出，昆明市遲遲不按《雲南省滇池保護條例》要求編制出台滇池保護規畫，導致滇池保護長期無「規」可循，滇池「環湖開發」「貼線開發」現象愈演愈烈。雲南省相關職能部門履職不到位，未及時指出並制止滇池長腰山等區域違規開發問題。

雲南省紀委監委決定，對「古滇名城」長腰山片區及滇池南灣未來城五漁屯專案違規違建問題相關責任單位和責任人嚴肅追責問責。還對58名責任人追責問責，包括時任昆明市晉寧區區委書記、西雙版納州委前常委、常務副州長傅希等58人誡勉問責。

通報中，雲南紀委監委還指出，當地省市區相關職能部門主體責任、主管責任、監管責任「空轉」，責任意識淡化，少數職能部門失職失責；部分領導幹部還存在以權謀私、搞權錢交易等，相關房地產企業為謀求非法利益，長期以行賄、期權等方式拉攏腐蝕公職人員，少數公職人員甘受「圍獵」、與企業沆瀣一氣，主動迎合企業利益訴求並從中受賄。