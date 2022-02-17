「永遠的小倩」王祖賢雖然淡出演藝圈多年，盛世美貌仍讓影迷難以忘懷，只要有新消息傳出，都能引起關注，近日她被目擊現身寺廟祈福，55歲依舊風韻猶存，而她難得獻聲，超甜嗓音讓網友聽了都融化。

近日王祖賢的粉絲會曝光她除夕夜到寺廟祈福的影片，只見她穿著黑色僧袍，一頭烏黑長髮披肩，舉止優雅地上香，雖然戴著口罩遮住大半張臉，但擋不住空靈氣質，皮膚白到發光，55歲依舊狀態超好，讓網友驚艷不已。

王祖賢虔誠上香飄仙氣。(圖／取自王祖賢微博粉絲會)

網友鏡頭下的王祖賢狀態超好。(圖／取自微博)

影片中她被問到「心中是否有願望期許？」王祖賢也表示「我在供養的當下，我希望世界和平，然後能夠疫情早日平息，讓我們重回健康的生活」。由於她過去都是透過照片分享近況，這次罕見獻聲，甜美嗓音讓粉絲融化了。

「姐姐依舊如此美麗善良」、「姐姐的眼睛好亮啊」、「聲音好甜」、「還是仙女的模樣」、「啊，是會動的姐姐」。另外，有網友巧遇王祖賢，無P鏡頭下她仍保持好狀態，口罩遮不住她濃眉大眼，讓遇到她的網友都驚呼：「本人又美又高，皮膚超好，真的是神仙姐姐」。