《良辰吉時》充滿詭譎氣氛。（CATCHPLAY＋提供）

《良辰吉時》充滿詭譎氣氛。（CATCHPLAY＋提供）

充滿奇幻寫實、幽默諷刺的原創台劇《良辰吉時》，由國際名導侯孝賢擔任總監製、《強尼‧凱克》金馬獎提名導演黃熙自編自導，故事靈感出自一首台灣知名童謠，講述1隻猴子7天的生活，進而延伸到生死議題。劇本發想就耗時3年多，黃熙表示，《良辰吉時》主軸是講生死的詼諧，想傳達給觀眾的是，「生活在當下的這個時代，有些時候是需要一笑置之的，但有些時候，是不是要笑完，然後做一些改變？」他希望在每個人各懷心思，各有所想的世界裡，趁活著的時候，盡量追求一點真吧。

《良辰吉時》全劇充滿詭譎氣氛，一隻傀儡猴受人操控，透過眾多角色的生命際遇，引領出荒謬的人性篇章。起初故事靈感來自一名人生悲喜參半的女子，最後跑去跳超渡死者的「牽亡魂」儀式。身兼導演與編劇的黃熙表示，原本想像是一部電影長片劇本，但某天晚上刷牙時，他莫名對著鏡子哼起兒時流傳的順口溜，「星期一，猴子穿新衣；星期二，猴子肚子餓…」當他一直念到「星期十，猴子死翹翹」，突然感到全身發毛，有點詭異，於是冒出：「如果就此寫幾個小故事，應該蠻有趣吧！」開始建構一個帶有魔幻色彩，又映照現實的劇本。

黃熙最終耗費3年多的時間，一步步完成《良辰吉時》，擔任總監製的侯孝賢導演過程中也給予不少提點，建議他從角色及生活周邊熟悉的事物出發，甚至從耳熟能詳的社會事件延伸，鋪陳出一部橫跨生死、渴望與人性情感的作品。黃熙認為，《良辰吉時》主要想讓觀眾透過劇來以詼諧的角度看淡生活中許多荒謬的社會現象，對比其他台劇，將有如「突然來了一道異國料理刷新味蕾」這般存在，當中的韻味可以讓觀眾反覆咀嚼。

侯孝賢十分欣賞黃熙描繪人事物的敏銳視角，這回首度擔任劇集總監製，侯導表示：「《良辰吉時》劇組團隊，有許多和我合作多年的工作人員，包括美術、攝影、剪接和演員等，搭配黃熙的劇本和敘事手法，相信會有很不一樣的戲劇風格呈現，加上國際投資合作，絕對會是難得一見的台劇作品。」

聊到《良辰吉時》與其他台劇最不一樣的地方？黃熙認為攝影指導姚宏易導演形容的最對味，因為這部劇像是每天都吃同一種食物，卻突然來了一道異國料理刷新味蕾，好吃與否見仁見智，但絕對是不一樣的風味，他直說：「《良辰吉時》不是恐怖片，但懸疑詭譎，人與人之間的羈絆，情感獨特，人生路途上，每個章節都至關重要，沒看到最後不會知道結局，縱使淒涼，當中的韻味卻可以反覆咀嚼。」在劇中擔任至關重要角色的張艾嘉也說：「這是一個充滿驚喜與人性的故事，觀眾一定會喜歡！」

《良辰吉時》定檔於3月27日起，每周日晚上9點在CATCHPLAY＋影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。本劇幕前幕後「含金量」破表，侯孝賢導演首度擔任劇集總監製、金馬獎提名導演黃熙執導、金馬獎最佳美術設計黃文英擔任藝術總監，演員陣容更是一時之選，邀請到金馬影帝李康生，以及謝欣穎、楊祐寧、姚以緹、段鈞豪、薛仕凌以及闊別台劇多年，特別友情演出的金馬影后張艾嘉等眾多優秀演員，還有新加坡演員陳羅密歐、陳麗貞助陣，堪稱2022年春季最強必看原創台劇。