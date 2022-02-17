總統蔡英文一份民調曝光！「台灣民意基金會」董事長游盈隆17日秀出該基金會所做政黨民調及蔡英文民調表示，藍營2022年縣市長選情，恐怕不容樂觀，將面臨「四缺一不利」的局面，包括「蔡英文民調已不像2018年時這麼低、政黨認同度差距擴大，及沒有公投因素影響，以及沒有韓流。且台灣民眾黨崛起對國民黨選情不利」。民進黨方面，則可能因為選舉席次分配問題，面臨內部分裂危機。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆，17日秀出蔡英文總統民調走勢圖。(圖/中天新聞)

「台灣民意基金會」董事長游盈隆，17日在中天節目秀出政黨民調。(圖/本報資料照)

游盈隆17日在《中天新聞》政論節目「新聞千里馬」，探討2022藍綠選情，他分析，藍營將面臨「四缺一不利」的局面。

第一，游盈隆先是秀出「台灣民意基金會」所做蔡英文5年來的民調變化，游盈隆指出，2018年大概是32%左右，再到2022年1月所做民調結果49.6%，接近5成，3年相差近18%，贊同度上升，不贊成度下降，以目前情勢來看，蔡英文面臨的局勢和2018年是不同的。2018年的選舉，證明中央執政不力，施政不得民心，但是到了2022年這股民怨好像不見了。

在政黨認同度部份，2018年1月民進黨2成8，國民黨2成4，綠比藍高4%左右。今年1月所做民調結果則顯示，民進黨3成7，國民黨2成4，綠營比藍營高了13%左右。

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第二，2016年蔡政府上台後，主帥蔡英文剛愎自用到2018年間推動「一例一休、改革同婚，司法改革、日本核食開放」等議題，到2018年底又有多達10個公投案，如「同婚案」、「以核養綠案」、「反核食」等，每個公投議題都牽動一部分團體反對，當時凝聚成一股很大的力量，造成民怨沸騰，當時在台灣遍地烽火，但到現在2022年沒有了。

第三，2018縣市長選舉有「韓流」，蔡英文執政前2年，施政不得民心，才讓韓流席捲全台，這是有很大關聯的。主持人馬千惠問游盈隆「今年2022韓流有可能重現嗎？」游盈隆說，現在來看應該是不會有，但未來不能確定。

第四，2019年創黨的台灣民眾黨，和國民黨支持者高度重度，有超過5成過去是藍營支持者，對國民黨選情是比較不利的。

不過，游盈隆話鋒一轉強調，國民黨也不用太悲觀，因為民進黨自身也面臨著內部分裂的危機。游盈隆舉例，台北市長選戰，前台中市長林佳龍為何突然開始表態？表態是有風險、成本的，表態意味著可能得罪黨主席蔡英文，黨內日前才決議由蔡英文徵召縣市長，林佳龍表態意味給蔡英文製造難題。他分析，林佳龍可能是迫於形勢所逼，因為今年不選可能就沒機會了，他背後是整個正國會派系，這是一個跡象，且不只台北這樣，各地都是。

游盈隆並指出，現在全台6都16縣市，不知道有多少熱鍋上的螞蟻，有人想為黨參選，也有能力贏得一席，但現在全都是蔡英文說了算，大家因此悶在心裡，會得到內傷，很多人其實是按兵不動，但私下暗潮洶湧，會不會埋下禍根，是值得觀察的重點。