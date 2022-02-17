美國博彩協會（AGA）公布去年賭博業總營收530億美元創新高，金額打破2019年前高水準，並高出逾20％，顯示2020年因新冠疫情而實施嚴厲防疫措施後，賭客憋住的賭癮終於在去年大爆發。

2020年全美賭場因防疫限制，多個月來被逼關門，拖累全年賭博業總營收僅300億美元。

隨著去年防疫限制逐步解除，賭場重新開放，悶了太久的賭客和遊客紛紛到賭場飯店娛樂，使美國賭博業在去年的總營收較2020年暴增76％。

AGA執行長米勒（Bill Miller）指去年全美賭博業的營收成績是「無與倫比」。主要是體育博彩、賭博網站、和傳統賭場等營收均大幅成長所致。

美國愈來愈多地區走向賭博合法化。目前包括哥倫比亞特區和33個州等地區均賭博合法，當中23個地區去年全年賭博業營收創新高。

賭場仍然是美國賭博業營收的最大來源，全美賭場的吃角子老虎與賭桌等賭博營收在去年高達450億美元，較2019年高6.6％。以去年賭博業總營收530億美元計算，等於85％營收來自賭場。

體育博彩和賭博網站的去年營收均出現明顯成長，前者金額逾40億美元，後者約37億美元。

雖然米勒對今年賭博業營收將繼續成長感到「樂觀」，但強調賭博業的發展，仍十分依賴旅遊業和大型活動全面復元等帶動。這些都需要有安全的公共衛生環境和經濟繼續開放。

目前拉斯維加斯正努力讓當地賭場飯店的生意恢復正常。米高梅國際度假村（MGM Resorts）執行長霍恩巴克勒（Bill Hornbuckle）說，受Omicron變種病毒影響，其賭場飯店的1月來客數「大幅縮回去」。

但隨著新冠單日新增確診數持下滑，他看好其飯店訂房率會再一次超越2019年的水準。