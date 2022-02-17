南化淨水場小水力發電設備建置招租成功！台灣自來水（簡稱台水）公司副總王明孝17日表示，台水與經一綠能2月7日完成南化淨水場小水力發電設備建置招租簽約，預計2025年運轉發電，如果以40年計算，總發電量約為3.3億度，依能源局每度電排放0.509公斤碳排放係數換算，共可減少約16萬8634公噸碳排放量，相當建置534座大安森林公園造林效益，為創造地球永續發展，克盡一份心力。

南化淨水場小水力發電設備建置招租案，希望提供友善環境，廣邀民間企業參與投資，共創雙贏局面。

台水為響應政府2025年達成「非核家園」政策，再生能源占總發電量20％，其中，水力發電裝置容量，希望達215萬瓩為目標，帶動再生能源穩定發展。

台水積極盤點南化、利嘉、鯉魚潭及沙鹿等四個具有發展潛力的案場，並廣邀民間企業參與，利用水頭落差，產生位能發電。其中，南化小水力案，最具有指標性。

南化淨水場小水力發電設備建置招租案，早於2016年9月規劃完成，係利用南化水庫到南化淨水場的剩餘水頭，進行發電。但當時「再生能源發展條例」，並未納入管流式小水力，以至於推動時一度停擺，所幸，立法院於2019年通過修正「再生能源發展條例」，將「管流式小水力」納入開發範圍，讓小型化、社區型發電規模，有了開發法源依據，得以繼續推動。

台水公司在積極發展零廢棄物、零碳排放小水力發電下，仍需確保水質安全，所以，採無油、無污染且通過環保認證的水輪機組發電。另外，為確保大台南地區用水無虞，及南科兆元產值，降低供水風險，將在2024年底完成原水備援管段，或「曾文南化聯通管工程計畫」通水後，才進行運轉發電。