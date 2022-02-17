美國印太空軍司令肯尼斯．威爾斯巴赫（ Kenneth Wilsbach）昨日在新加坡航展記者會上警告說，在西方大國忙於緩和與俄羅斯的緊張關係之際，中國可能利用烏克蘭危機在亞洲嘗試做一些挑釁行動。

《法國國際廣播》報導，威爾斯巴赫在新加坡航展的記者會上表示，在俄羅斯與西方就烏克蘭問題的對峙中，北京支持莫斯科，包括支持莫斯科反對北約東擴，此舉引發外界對中國在亞洲意圖的質疑。

威爾斯巴赫說，「如果我們問自己，北京看到歐洲正在發生的情況，是否會在印太地區嘗試做一些事情？是的，這是一個值得擔憂的問題。」

他還說，「如果他們試圖做一些挑釁性的事情，想看國際社會如何反應，這並不令人驚訝」，「我擔心他們可能想利用這一點」。

報導指出，俄羅斯在靠近烏克蘭邊境部署了超過10萬名軍人，外界認為它可能對烏克蘭採取新的軍事行動。但俄羅斯否認這個說法，只表示部署軍隊只是為了防止北約與烏克蘭可能的敵對行動。

本月初北京在中俄聯合聲明中宣佈支持俄羅斯反對北約東擴時，威爾斯巴赫就與印太地區的美國合作夥伴和其他「實體」討論了北京此舉會牽出什麼事情。而如果太平洋地區爆發衝突，駐紮在夏威夷的威爾斯巴赫手下的部隊將發揮關鍵作用。

《法新社》認為，幾年來中國加強對南海島嶼和環礁的控制，被認為是刻意加劇南海的緊張局勢。美國對南海沒有主權要求，但堅持要捍衛南海的自由航行原則。此外，近數個月來，中國不斷派戰機侵入台灣防空識別區，加強了對台灣的壓力。

威爾斯巴赫說，一般來講，當中國研判危機時，會看看是否有「收益的機會」，而在烏克蘭問題上，北京「可能有幾種選擇」。