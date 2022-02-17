大陸長髮正妹掉一支熱狗，馬上撿起來吹一吹塞進男姓友人嘴裡，此舉一出引網友虧這才是真愛。（翻攝自爆廢公社公開版）

食物掉地上3秒還能吃嗎？有名大陸正妹被拍攝到走出商店外時，手上的一支熱狗突然掉在地上滾好幾圈，她趕緊蹲下撿起食物，簡單吹掉上頭的灰塵後，塞進男性友人嘴裡。此影片被網友上傳在臉書社團，引起網友們調侃正妹大概很恨對方，也有網友直說這是真愛的表現，但影片真實度也引起網友質疑。

有名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發一段31秒影片，並在貼文寫上「別浪費！落地3秒都還能吃…」，透過影片內容可見，一名大陸正妹走出商店時，左手拿的熱狗不小心掉在地上轉了好幾圈，她快速蹲下拿起來用嘴巴吹一吹之後，此時她的男性友人正從商店走出來，正妹便迅速將熱狗塞進對方嘴裡，還用手指著店內，似乎在叫男性友人進去再買一支。

大陸長髮正妹掉一支熱狗，馬上撿起來吹一吹塞進男姓友人嘴裡，此舉一出引網友虧這才是真愛。（翻攝自爆廢公社公開版）

網友們看了這段影片表示，「正妹『心不美！人不美』」、「是多恨對方」、「好壞」、「黑寡婦」、「最毒婦人心」、「好可憐」、「知道女生都在背地裡做什事了吧」、「這種長相的 都會拿垃圾給人家吃」。

也有網友開玩笑的表示男性友人瞬間覺得幸福，也說正妹是「勤儉持家的女人，我要了！」、「這才是真愛」、「學起來，食物不要浪費」、「臥槽 神操作」、「那是愛的表現」。但另有網友發現影片不是一鏡到底，質疑影片真實性。

大陸長髮正妹掉一支熱狗，馬上撿起來吹一吹塞進男姓友人嘴裡，此舉一出引網友虧這才是真愛。（翻攝自爆廢公社公開版）

大陸長髮正妹掉一支熱狗，馬上撿起來吹一吹塞進男姓友人嘴裡，此舉一出引網友虧這才是真愛。（翻攝自爆廢公社公開版）