俄媒：美國駐俄副館長遭驅逐出境 23:312022/02/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯新聞社（RIA）今天引述美國駐莫斯科大使館說法表示，美國駐莫斯科副館長高曼（Bart Gorman）遭到俄國當局驅逐出境，華府將採取對應措施。 路透社報導，目前尚不清楚莫斯科當局以何種理由將他驅逐出境。 去年4月15日，美國總統拜登簽署制裁俄羅斯的行政命令後，高曼於4月21日被召喚至俄羅斯外交部接獲照會，美國駐俄羅斯大使館有10人被列為不受歡迎人物。這10人被下令在5月21日結束前離開俄羅斯。 美智庫：美不應為烏克蘭分心 亞洲台海局勢對美更重要 撤軍是假的 美官員：俄羅斯再增兵7000人 #美國駐 #俄羅斯 #驅逐出境 #副館長 #大使館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚傳烏克蘭開火 美股期貨急殺 台股斷崖式下跌 12:322022/02/17 財經 美財長：對俄羅斯實施金融制裁 難免波及全球 14:392022/02/17 財經 白俄羅斯揚言：若面臨西方威脅 境內將部署核武 21:272022/02/17 國際 美國及北約：俄國仍在烏克蘭附近增兵 未有撤軍跡象 05:472022/02/17 國際 烏克蘭喊冤 曝遭親俄勢力開火但沒還手 12:192022/02/17 國際 俄烏戰情緩解 IC設計大反攻 04:102022/02/17 證券．權證 時論廣場》俄烏大戲 天然氣軋一角（彭蕙仙） 20:162022/02/17 時論廣場 俄烏打不打 有心人操作炒股？謝金河爆猛料：幕後黑手是他 10:522022/02/17 財經 G7為俄烏局勢開會 日本願提供1億美元貸款 04:102022/02/17 話題觀察 最近1.5公尺 俄軍機3度逼近美軍機 五角大廈火大開砲 11:432022/02/17 軍事 陸外交部：散布假消息、製造緊張氣氛 無助於解決烏克蘭問題 16:092022/02/17 兩岸 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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