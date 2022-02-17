俄羅斯新聞社（RIA）今天引述美國駐莫斯科大使館說法表示，美國駐莫斯科副館長高曼（Bart Gorman）遭到俄國當局驅逐出境，華府將採取對應措施。

路透社報導，目前尚不清楚莫斯科當局以何種理由將他驅逐出境。

去年4月15日，美國總統拜登簽署制裁俄羅斯的行政命令後，高曼於4月21日被召喚至俄羅斯外交部接獲照會，美國駐俄羅斯大使館有10人被列為不受歡迎人物。這10人被下令在5月21日結束前離開俄羅斯。