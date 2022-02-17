（23:27更新）美股早盤持續下挫，道指一度跌逾500點，最低來到34430.25；那指跌幅擴大，下跌1.59%，最低見13893.73，標普500指數跌逾1%，費城半導體指數下跌近3%；台積電ADR下跌3.5美元，跌幅約2.8%，暫報120.1美元。

（23:00更新）俄烏互相指控對方開火，衝突升溫牽動投資人緊張情緒上升，道瓊工業指數跌勢擴大，下跌448.20點或1.28%，指數最低見34479.53點；那指、標普500指數下跌超過1%，費城半導體指數下跌約2.2%。

美國上周初領失業金人數意外上升，俄烏緊張局勢主導市場情緒，10年期美債殖利率來到1.996%。美股周四（17日）早盤3大指數齊跌，道瓊工業指數下跌逾300點，那指跌約0.8%。

截至台北時間22點36分，道瓊工業指數下跌301.79點（或0.86%），暫報34632.48點；那斯達克指數下跌114.23點（或0.81%），暫報14009.87點；標普500指數下跌32.95點（或0.74%），暫報4442.06點；費城半導體指數下跌63.41點（或1.78%），暫報3492.27點。

5大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌8.87美元（或0.96%），暫報914.52美元；輝達（Nvidia）因收購ARM失利，下跌13.37美元（或5.04%），暫報251.74美元；台積電ADR下跌2.09美元（或1.69%），暫報121.51美元；聯電ADR下跌0.14美元（或1.43%），暫報9.68美元。

美國上周初領失業救濟金人數意外上升，報24.8萬人，超出預期的21.8萬和前值修正後的22.5萬人；截至2月5日當周，續領失業金人數報159.3萬，低於預期的160.5萬及前值修正後的161.9萬人。