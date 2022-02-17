電商平台擠身消費主流通路，疫情的防疫限制更加刺激數位消費模式，平台供應商的融資需求吸引許多金融機構加入。渣打國際商業銀行17日攜手PChome網路家庭推出「PChome幫手貸」服務。渣打銀行總經理韓德聖表示，這次的合作是將銀行擅長的大數據模型分析，應用到線上購物平台供應商的營運狀態，並導入人工智慧的預審機制，聚焦未曾被滿足的使用者體驗，讓客戶與夥伴從合作過程也能建立生態圈，彼此共利共榮。

根據渣打銀行與PChome針對平台供應商的調查顯示，疫情推動線上商機大爆發，有超過六成（62％）的供應商認為業績帶動下，企業營運資金需求也同步升高，而其中近七成（69％）表示資金來源仍得仰賴銀行往來，但受限於申請文件與手續繁瑣，加上疫情期間多次往返銀行辦理業務的風險考量，讓中小企業主對於流程簡化抱有高度期待，還有四成的供應商認為將應收帳款或庫存納入融資額度有助於進一步推動業績成長。

PChome網路家庭為台灣大型綜合網路服務商集團， PChome網路家庭董事長詹宏志指出，透過系統開發及數據整合，跨界結盟值得信賴的銀行夥伴，催生PChome幫手貸平台，為供應商解決營運資金痛點，安心經營電商事業。也實現了以使用者需求為中心，透過「行為軌跡數據」，打造場景金融並強化數位金融生態圈。