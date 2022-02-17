受少子化影響，私立大專校院辦學已陷入危機，在中州科大傳出遭勒令停招之後，教育部晚間證實，大同技術學院因涉及財務危機，經官方提報14日召開的私校諮詢會議，已通過決議自111學年9月起停招，成為全國第4所全面停招的學校。

教育部表示，大同技術學院在110年12月底可用資金僅新台幣1691萬餘元，已不足以支應該校110年度應向台糖公司繳納太保校區所需的權利金、年租金及學校每月所需之經常性現金支出，因此要求該校董事會應於111年1月底前捐資新台幣3000萬元。

不過，教育部提到，該校董事會並沒有在規定期限完成捐資，且台糖公司因學校積欠太保校區經費，已向法院提起假扣押，該校後續恐無法支付教職員工薪資，已符合《私校法》第55條有關私立學校辦理不善，經限期改善，屆期仍未改善之情形。

教育部強調，經徵詢私立學校諮詢會意見後，命該校自111學年度起停止全部班級之招生，以保障師生權益。

至於目前已遭命令停辦的私校，依照教育部統計，共有7所學校停辦，包含包含高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫護管理專科學校、亞太創意技術學院、南榮科技大學、台灣觀光學院、稻江科技暨管理學院共7校，另有3校停招，包含蘭陽技術學院、和春技術學院與中州科技大學等。