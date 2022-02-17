南投丹大林道多為碎石，今年1月24日才開放兩輪騎士行駛，但意外頻傳。（本報資料照片）

南投丹大林道上月24日才開放機車行駛，但自上周起至17日，接連發生2名騎士於天馬彎墜谷的事件。對此，南投林區管處公告，目前仍在整修丹大聯外道路，後續將協調台電公司共同執行管制非公務車輛進入。

南投縣消防局17日獲報，稱天馬彎有民眾墜谷，經派員到場處理才發現，一名從外地來的陳姓男子騎機車上丹大林道，途經天馬彎時，連人帶車不慎墜谷；搜救人員於下午3點45分發現陳姓男子，但已經沒有生命跡象，經利用繩索將他拉上林道，再以獨輪擔架將他載運至救護車停放點，轉送醫院急救。

南投林管處指出，丹大聯外道路非屬林務局公告列管的林道，不適用「林道管制規則」，因此無法源可供該道路進行管制，遂於今年1月公告不再管制兩輪機動車輛進入丹大山區。

南投林管處表示，丹大聯外道路每年由臺灣電力公司因應保線需求進行路面整修，目前已整修至18公里處，但道路上下邊坡均屬地質破碎區域，無法進行大規模整治，故仍不時有坍方落石情形，後續將協調台電公司共同執行管制非公務車輛進入。