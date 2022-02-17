澳洲有一名女子昨天(16)早上起床得知自己獲得一筆意外之財，樂透獎金高達1,000萬澳幣(折合台幣約2億多)，一夕之間成為億萬富翁。不過，為了不要給同事添麻煩，當天她還是照常出門去工作。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，該名居住在澳洲昆士蘭州(Queensland)的女子某天在彩券行買了樂透回家，直到昨天正當她準備出門上班時，接到一通來自奧茲樂透（Oz Lotto）電話，她的人生獲得空前的轉變，意外得知自己中了台幣兩億多，欣喜若狂的她連號碼都沒檢查，跟電話那頭彩券行人員說到:「壞消息是，我還是必須出門上班，因為我不想麻煩到同事們。」

「我的天啊!太扯了…我是億萬富翁!」、「你夢想著這件事會成真，但你永遠想不到它真的發生了，一切來的太快…」

除此之外，她還貼心的計畫要將這筆錢分給爸媽讓他們提前退休享福，由於一路走來吃過不少苦頭，失意、得意有幾時，在爬上人生巔峰之後不忘提醒自己保有初衷。