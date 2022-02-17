莉婭公開祈錦鈅私訊謝和弦，其中「我自己住，隨時過來很晚也沒問題」，遭網友罵翻勾搭有婦之夫。(圖／莉婭陳緗妮臉書)

「G級子瑜」祈錦鈅捲入小三風波持續延燒，由於謝和弦夫妻「有前科」，不少網友力挺祈錦鈅，未料就在今天謝和弦老婆莉婭(陳緗妮)公布祈錦鈅與丈夫私訊後，風向大逆轉，更有網友看到對話中14字，灌爆祈錦鈅臉書與IG，大罵「虧我昨天挺妳」、「準備刪IG臉書退出演藝圈吧」。

陳緗妮在臉書公布了4張祈錦鈅私訊謝和弦對話紀錄，透過截圖可以看到，祈錦鈅明明先前聲稱與謝和弦不熟，卻私下多次力邀見面，包括「我好想跟你一起唱歌」、「我租了自己的小窩，歡迎來玩」、「是不是要找一天見一下」、「你下周都有空要不要跟我去浮潛」、「我現在只問你」等語句，甚至最後一張截圖更脫口「我自己住，隨時過來很晚也沒問題」。

訊息曝光後風向瞬間大逆轉，許多人灌爆祈錦鈅的臉書與IG，大罵太離譜：「沒想到你這麼主動」、「虧我昨天幫你說話，現在覺得有夠蠢」、「綠茶好喝」、「約別人的老公還強調很晚也可以，現在才裝無辜」、「啊不是說很不熟，看來你很喜歡人家老公呢」、「我自己住<3多晚都可以<3」、「刷新我三觀」、「準備刪除IG跟臉書囉」、「怎麼看妳都在倒貼啊」、「謝前面還盡量避嫌，反而是妳超主動」、「那我可以去妳家玩嗎」。

眼看風向逆轉被罵翻，祈錦鈅在臉書PO文強調自己生活過很好，更與前一天說說笑笑、同框直播的謝和弦翻臉，大罵「沒必要靠這對很黑的夫妻蹭熱度」、「以為他們是好人」，坦言自己很崩潰，也不滿控訴許多網友只想火上加油。

稍早謝和弦也在臉書PO藏頭文「我真的很花心」，坦言自己是多情怪、好色，但也強調自己光明又正大，還不忘呼籲大麻合法化。

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