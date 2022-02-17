習近平與普丁在北京冬奧會開幕式展現了戰略夥伴關係後，隨著烏克蘭情勢升高，中共7名常委匯集中南海商討因應對策。外媒引述消息人士指出，中共高層會商的焦點是如何在不損害中國利益的情況下支持莫斯科，其中還牽涉到這樣的支持會如何影響中美、中歐關係，以及「一帶一路」倡議的推動。

《華爾街日報》報導說，中共最高領導人已經花了好幾天時間，來權衡北京應該在多大程度上支持俄羅斯總統普丁，以及如何管理這種被許多人稱為「便利婚姻」而非「信念婚姻」的中俄夥伴關係。

報導引述知情人士的話說，隨着俄羅斯入侵烏克蘭的威脅升高，由習近平主席領導的中共最高權力機構─7人組成的中共中央政治局常委會─基本上從公眾的視野中消失。他們在中南海的閉門會議上，熱烈地討論要如何應對俄烏危機，包括如何在不損害中國自身利益的情況下支持莫斯科。

報導稱，對烏克蘭危機的討論已持續了一個多星期，實際上情況是普丁與習近平會晤並出席北京冬奧會開幕式之後返回莫斯科，中共7名政治常委才開會研商對策。儘管習近平的公開立場是支持俄羅斯，但這種不尋常的密會凸顯北京與莫斯科的情勢非常緊迫和微妙。

過去北京一直避免明確表態支持俄羅斯入侵烏克蘭，但習近平和普丁的聯合聲明仍然代表了自冷戰以來北京與莫斯科之間最緊密的聯盟關係。消息人士表示，北京的做法引起內部一些不安，因為這很明顯是近數十年來外交政策的重大轉變。

知情人士表示，北京冬奧會賽事如火如荼地進行，中共最高領導層則在中南海會商，討論的結果將在本月晚些時候提到25人的政治局會議上討論。

報導指出，中國長期以來外交政策是以周恩來宣布的「和平共處5項原則」為基礎，不贊同任何國家侵略或干預他國事務。這也說明了中共至今未承認俄羅斯在2014年併吞克里米亞的行動，同時也未表態支持俄羅斯派兵平息哈薩克今年初的政治動亂。

在歐洲安全問題上更為敏感，報導認為，北京意識到中國與俄羅斯如此緊密地保持一致，有可能進一步疏遠歐洲，並將歐陸國家進一步推向美國陣營。另外，中國也認為應保護自身的經濟和安全利益，而烏克蘭也正是「一帶一路」倡議成員之一，中國已在當地投資了數十億美元的機械、工程企業與基礎設施。

與此同時，中國一直在中亞地區建設一個龐大的管道網絡，以確保其石油和天然氣的供應，並使其供應商的來源多樣化。這些管道所經過的許多國家都是前蘇聯的成員。美國外交關係協會資深中國研究專家明克勝（Carl Minzner）表示，普丁讓北京相當頭痛，若烏克蘭危機成為俄國干涉前蘇聯國家的前例，那中國在中亞所部署的能源管線也面臨風險。

此外，據了解討論情況的人士說，中國領導人也在權衡，如果北京在俄羅斯入侵的情況下採取更多措施幫助其逃避美國的制裁，那麼華盛頓就會施加金融和貿易限制的風險。