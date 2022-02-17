中油大林廠全廠擴大篩檢 3315人PCR結果出爐 23:072022/02/17 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中油大林煉油廠16日有3名員工確診，大林廠成立應變小組，並在廠區提供員工快篩。（中油大林廠提供／洪靖宜高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，高雄中油大林廠日前也爆發群聚感染，共造成3人染疫，為了防堵疫情在廠區持續擴散，高市府防疫團隊立即針對廠區人員擴大篩檢，目前全廠區員工（含包商）均完成篩檢，共計3315人PCR採檢，檢驗結果全數陰性。 煉油廠、紅茶店定序出爐 羅一鈞：高雄有隱藏傳播鏈 大林煉油廠爆3確診 2000人急篩檢 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #中油大林廠 #擴大篩檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄砂石場傳播鏈再燒苗栗 過年團聚新增2親戚確診 11:542022/02/17 生活 書店職人激賞 年度書單揭曉 04:102022/02/17 財經焦點 獨》人倫悲劇！酗酒女春節狂毆母親 搶救7天不治 11:392022/02/17 社會 80多人「吃飯唱歌團」再增2確診 匡203人居隔、急發1652封簡訊 17:182022/02/17 生活 NBA》頻頻為人權發聲 坎特驚獲諾貝爾和平獎提名 11:542022/02/17 體育 高雄六龜蓮霧凍乾新上市 口感酥脆保留蓮霧風味色澤 好吃凍抹條 18:382022/02/17 生活 日本放寬外國人入境 符合接種3劑疫苗等可免隔離 21:052022/02/17 國際 2022年4生肖步步高升 事業運暴漲 喜事接連不斷 06:302022/02/17 運勢 台泥攻新能源 啟動大徵才 04:102022/02/17 財經要聞 高雄市長選戰 羅智強出戰？柯志恩曝現實面 12:332022/02/17 政治 家族企業大調查 最重視接班人是否具備2人格特質 19:422022/02/17 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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