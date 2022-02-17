新冠肺炎疫情持續延燒，高雄中油大林廠日前也爆發群聚感染，共造成3人染疫，為了防堵疫情在廠區持續擴散，高市府防疫團隊立即針對廠區人員擴大篩檢，目前全廠區員工（含包商）均完成篩檢，共計3315人PCR採檢，檢驗結果全數陰性。

煉油廠、紅茶店定序出爐 羅一鈞：高雄有隱藏傳播鏈
大林煉油廠爆3確診 2000人急篩檢
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