新冠肺炎疫情持續延燒，高雄中油大林廠日前也爆發群聚感染，共造成3人染疫，為了防堵疫情在廠區持續擴散，高市府防疫團隊立即針對廠區人員擴大篩檢，目前全廠區員工（含包商）均完成篩檢，共計3315人PCR採檢，檢驗結果全數陰性。