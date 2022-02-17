台北市內湖區南湖國小17日有家長（案19930）確診，今晚傳出北投區私立國中學生有學生家長確診，台北市衛生局晚間表示，與南湖國小家長確診為同一家庭。據了解，已安排161名相關接觸者去醫院採檢。

衛生局表示，北投某國中學生家長確診與南湖國小確診案為同一家庭，北投某國中學生已居家隔離，今採檢PCR陰性，也會請相關接觸學生到醫院採檢，目前無須停課。