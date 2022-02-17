北投某國中家長確診161學生將採檢 北市：與南湖國小同家庭 23:232022/02/17 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市南湖國小(翻攝 Google Maps) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖區南湖國小17日有家長（案19930）確診，今晚傳出北投區私立國中學生有學生家長確診，台北市衛生局晚間表示，與南湖國小家長確診為同一家庭。據了解，已安排161名相關接觸者去醫院採檢。 衛生局表示，北投某國中學生家長確診與南湖國小確診案為同一家庭，北投某國中學生已居家隔離，今採檢PCR陰性，也會請相關接觸學生到醫院採檢，目前無須停課。 北市幫神明賣地！北投「福德爺」百坪地1.5億高價標出 北市今增3本土！航警女兒染疫 拜廟婦、設計師再傳兩人 #確診 #南湖國小 #學生 #採檢 #北投區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市南湖國小家長確診！北市匡列48人採檢 18:072022/02/17 生活 多元學習！嘉中開課教投資股票、自然實作 師資多樣化 14:562022/02/17 生活 亞台科技新採檢拭子 應用範圍廣 04:102022/02/17 產業特刊 北投婦聚餐再傳染給2同事 黃珊珊證實：活動足跡多 12:272022/02/17 生活 本土＋14 雙北包辦10例確診 逾半數K歌染疫 13:482022/02/17 生活 新北確診＋1？板橋中山國中學生居隔轉陽 明起停課3天 19:332022/02/17 生活 航警女兒確診足跡有5處！任職北投大地酒店 這3天遊客須採檢 16:032022/02/17 生活 台南3個案PCR排除確診 居隔男趴趴走開罰20萬 16:532022/02/17 生活 新北增7例本土 確診最小4歲 幼兒園匡列232人 15:022022/02/17 生活 航警隱匿足跡！確診女兒在北投飯店工作 黃珊珊曝：中央要開罰 12:162022/02/17 生活 曾被台大教授酸「春眠不覺曉」 趙少康：支持高中生延後到校 08:502022/02/17 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。