外送餐點貢丸湯，標籤上卻附註「全糖正常」，讓網友笑翻台南來的啦！（翻攝自外送員的奇聞怪事）

不少民眾喜歡透過外送平台購買餐點，但大家是否仔細注意過餐點上頭的標籤紙呢？有網友在臉書社團發文並放上一張圖片，只見一袋以塑膠袋包裝的貢丸湯，但袋子上的標籤紙卻寫著「貢丸湯、全糖、正常」，讓網友笑虧這是台南的貢丸湯啦！

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發一則貼文，並放上一張圖片，其圖片內容是一碗用袋子包起來的貢丸湯，袋子用紅色尼龍繩綁著，袋外的標籤上寫著「貢丸湯，全糖，正常」，這奇妙的四個字，讓他看了摸不著頭緒，直說「店家什麼時候有這個選項？」

此文一出引起網友們熱議，並表示「可能覺得湯太燙貢丸不夠甜」、「台南的啦」、「這是南部的單嗎」、「老闆來一碗貢丸湯多冰無糖加珍珠？」、「台南的貢丸湯」、「我要無糖的貢丸」、「這比較適合台南人喝湯配糖」、「貢丸冰」、「新菜色」。

不過也有網友留言分享曾看過標籤上如「珍奶大辣再加麵」、「某家豆花名店上面還有不要蔥花、芹菜」…等稀奇古怪的附註。

外送餐點貢丸湯，標籤上卻附註「全糖正常」，讓網友笑翻台南來的啦！（翻攝自外送員的奇聞怪事）

外送餐點貢丸湯，標籤上卻附註「全糖正常」，讓網友笑翻台南來的啦！（翻攝自外送員的奇聞怪事）