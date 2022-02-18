子宮肌瘤是女性常見的疾病，臨床上有子宮異常出血、經血過多導致貧血，或是因壓迫產生下腹痛、不孕、流產等情況。童醫院婦產部主任劉錦成表示，以往治療都使用侵入性手術方式，無論傳統開腹或微創腹腔鏡手術，都會出現傷口恢復期的疼痛並有麻醉風險存在。

劉錦成指出，童綜合醫院深知女性的需求，為求治療上舒適無疼痛、無傷口美觀等，特別引進最新型的仰臥式海芙刀，成立無創海芙治療中心，並於17日正式開幕，由專業醫療團隊提供服務，讓民眾有更多治療選擇。

29歲陳小姐多年前深受子宮肌瘤的困擾，曾接受過微創腹腔鏡手術但感到傷口疼痛不適，近期子宮肌瘤又復發到20公分左右，不僅有便秘情況，且徒手就可摸到腹部明顯硬塊，懷孕需求所以希望避免子宮動刀風險。選擇海芙刀來治療，不僅術後不用再因傷口疼痛及可能沾黏感到不適，海芙刀治療後恢復相當快速，隔天一早即出院返家，術後回診追蹤都無不適感。

50歲吳女士罹患子宮肌瘤9公分左右，輕微便秘，腹部明顯凸出，用手就能摸到硬硬的肌瘤，海芙刀治療後當下完全無不適感，回到病房後即可下床走動及進食，治療當天傍晚就出院回家休息，迄今術後一個月MRI追蹤，發現已開始縮小，超音波影像也明顯變小。

劉錦成強調，子宮肌瘤是由子宮內肌肉細胞形成，好發於30歲以上的女性，可能每四人就有一人會罹患子宮肌瘤，雖然大部分是良性腫瘤，但仍需即早發現即早治療。子宮肌瘤大多沒有症狀，但肌瘤所在位置與大小會影響身體器官，子宮靠近膀胱與直腸，當子宮肌瘤越來越大，壓迫膀胱，會造成頻尿，甚至用力會造成漏尿等。