台中一名自頂尖大學畢業的人夫偷吃女校友，兩人多次出遊拍下親密照片，還單獨在旅館過夜，正宮不滿配偶權遭侵害，氣炸向小三提告求償100萬元。台中地院審結，判小三應給付正宮30萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張與人夫自2003年結婚至今，但小三明知道人夫已婚，卻仍在2018年8月至2020年7月間與人夫交往，兩人多次共同出遊，拍下親密合照，也曾單獨在旅館過夜等，已造成她精神上巨大的痛苦，因此提告向小三求償100萬元。

對此，小三則表示，她知道人夫已婚，但她並沒有與人夫發生逾越之事，而正宮所指的出遊，僅是兩人參加大學校友會舉辦的旅遊團，並非單獨出遊；至於親密合照部分，是人夫趁她不注意偷親吻的，兩人絕無在公共場合擁抱接吻。

台中地院法官勘驗證據，認定人夫與小三確實為某頂尖大學台灣校友會的成員，正宮所指的共同出遊也的確是校友會舉辦的旅行團，但兩人在2018年、2019年出遊拍下的照片，前者為男友視角，後者則為小三餵人夫吃冰淇淋，認定照片中的互動超出正常男女交往分際，不採信小三的說詞。

此外，法官還發現小三在社群軟體上稱呼人夫為「寶貝」、「寶貝老公」，另2019年兩人的合影有親吻與摟抱的行為，兩人則在訊息中討論酒店入住的細節等，均可認定兩人的行為已侵害正宮配偶權，最終判小三需賠正宮30萬元。可上訴。