《新聞千里馬》

針對年底九合一選舉布局，國民黨日前通過縣市長選舉候選人提名辦法，定調現任優先提名，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選。針對2022年高雄市長選戰，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，最強的人選，絕對是要由黨內初選產生，戰出來的就是戰將。

針對國民黨高雄市長選情，游盈隆17日在中天《新聞千里馬》節目中表示，2018年也沒人看好韓國瑜，他是同年10月中下旬才聲勢大起，目前有這樣的人嗎？他還沒看到這種氣息，不過這也是在考驗國民黨領導階層的智慧。

游盈隆指出，國民黨不辦黨內初選，而是協調。像民進黨當年縣市長或立委也沒幾席，民進黨就是用黨內初選的方式崛起，黨內先戰一番再說，戰出來的就是戰將，不要凡事都看黨中央，黨中央說誰行才行，這絕對是過去的事、老套的事，主持人馬千惠此時脫口說「小英也這樣做啊！」游盈隆接著表示，這樣做有很大的風險，會造成黨內分崩離析，自己推出來的人如果不怎麼樣，萬一落選，大家會袖手旁觀。所以國民黨要學民進黨，現在全部都用協調的方式，是愚蠢之舉，錯了。

游盈隆認為，國民黨理應要反其道而行，開放全面初選；根據1月的台灣民意基金會民調，國民黨支持度剩15.6%，黨主席朱立倫可能還沒有這種警覺心，不曉得自己的黨面臨社會這麼冷的情境，還想自己去找人。他強調，最強的人選，絕對是要由黨內初選產生，誰得到最多支持，誰就最強，而不是黨主席說誰最強，誰就最強，這完全是兩碼子事。