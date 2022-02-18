古裝電視劇有時會演太監以銀針位皇帝驗菜試毒，如果銀針發黑，便表示飯菜已遭人下毒，這說法到底是真是假？據傳清朝末代皇帝溥儀被問到當皇帝吃的好嗎？他竟抱怨說，「當皇帝就沒吃過熱騰騰的飯菜！」

據傳慈禧太后每吃一頓飯，桌子上擺的幾十道菜，桌子旁邊還有很多的宮女和太監伺候，這些宮女和太監不僅僅是伺候吃飯的，還有一點就是驗毒。

一般來說，宮女和太監用銀針來試毒，如若銀針變黑了，那麼這道菜就要撤掉（有毒），如果銀針沒有變黑，則可以食用。

還有另外一說，就是宮女和太監會親身試毒，有的人下毒是幾種毒，只有這幾種毒在一起的時候才會發揮作用，並且銀針試不出來，這個時候就需要太監親自吃菜試毒，有毒沒毒，一試就知。

御膳房在做好御膳後，要先送到偏房，為了檢測是否有毒，要先讓太監吃上幾口。等到過了半個多小時之後，吃了飯菜的太監沒有事，才能送到皇帝手裡，讓皇帝食用。北京的天氣有的時候是十分寒冷的，經過了這麼一折騰。自然飯菜便全冷了。

清朝末代皇帝溥儀。（中時檔案照片）

據傳清朝末代皇帝溥儀證實此事，當他被問到，當皇帝的時候吃的東西好嗎？他抱怨說，當皇帝就沒吃過熱騰騰的飯菜。另外，宮中有一規定，「吃菜不過三匙」，就是為了防止萬一，不能讓別人知道皇帝到底喜歡吃什麼菜，此法可以避免皇帝對特定菜餚吃過量，若是真被下毒，也不致死。據說乾隆皇帝就曾經說過，吃飯從沒有吃盡興過！