#Exclusive Video shows the moment a tanker truck carrying 9200 gallons of gasoline flipped over and exploded #nbc4ny pic.twitter.com/6T6YKkqmUr — Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) February 16, 2022

《紐約郵報》（New York Post）報導，一輛滿載9200加侖（約34822公升）燃油的油罐車，16日凌晨撞上美國紐約長島（Long Island）的一間家具展示屋，翻覆並引發大火，被當地消防官員稱作其「47年職業生涯中見過最糟糕的景象之一」，所幸最後僅有4人受傷。

根據報導，這輛油罐車於當地時間16日凌晨約1時15分，在長島洛克維爾中心（Rockville Centre）撞上一棟La-Z-Boy家具店的展示屋，接著翻覆並引發大火，且火勢波及至一旁的酒類商店；洛克維爾中心消防局長阿馮德（James Avondet）表示，當他抵達現場時，街道、油罐車、兩棟建築物全部陷入火海，甚至高速公路旁的人孔蓋都冒出火來，「這是我47年職業生涯中見過最糟糕的景象之一」。

Petrol tanker crash causes massive fire in Long Island, New York

雖然La-Z-Boy家具店的展示屋在大火中被完全摧毀，但該建築物早已遭到廢棄，且雖然火勢猛烈，但150名消防員順利在數小時內「以相對較短的時間將其撲滅」，加上意外發生於深夜，最終除了油罐車司機以外，僅有3名消防員受傷。

150名消防員在數小時內將火勢撲滅。（圖／美聯社）

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，包括該州環境保護部（Department of Environmental Conservation）、交通部（Department of Transportation）、國土安全與緊急服務部（Division of Homeland Security & Emergency Services）、紐約州警等單位都協助因應此次危機；該州納索郡（Nassau County）消防官烏塔羅（Michael Uttaro）則指出，部分油罐車洩漏出的燃油流入下水道與當地小溪，但被圍油欄擋住，強調「目前對環境或任何民眾及家庭都沒有威脅」。