許多人為了維持體重、調節代謝而採取清淡飲食，認為多吃蔬果一定比吃進其他肉類等食材要好。事實上，日常飲食的健康關鍵，永遠不變的真理就是「均衡與適量」。聯安診所王貞云營養師指出，水果並不適合用來取代正餐，尤其是晚餐，因為水果中的糖分，其實比想像中來得多，而過量的糖分堪稱脂肪肝的推手。

●什麼是脂肪肝？

脂肪肝與飲食、環境以及個人體質有關。致病原因是血流帶了過多的脂肪酸到肝臟，超過了肝細胞處理負荷，使肝細胞內堆積了油泡。

脂肪肝是目前最常見的肝病，遍布各年齡層。數據顯示，40至49歲患者最多，男女比例相當。值得注意的是，肥胖者與糖尿病患，7成以上都有脂肪肝。但要注意的是，不要以為體型清瘦就不會有脂肪肝。

脂肪肝型態大致分為兩種，長期喝酒會引起「酒精型脂肪肝」；而「非酒精性脂肪肝」患者通常沒有症狀，大都是在健康檢查時發現肝功能異常才知。

●過多糖分更易脂肪肝！不只油脂害人

非酒精性脂肪肝的致病原因與飲食息息相關。許多人以為吃得太油才會有脂肪肝，其實吃進過多含糖食物，如手搖飲料、甜點、麵包等，都使血糖升高。在胰島素作用下，會將血糖轉換成肝醣，如果肝醣量太多，肝臟便會將多餘的肝糖以三酸甘油酯儲存，久而久之，就會形成脂肪肝。

營養師王貞云指出，由於台灣的水果品質優良，甜度都高，因此若是以水果當作正餐，恐怕會營養失衡或無意中攝取過多糖分。

（資料來源／聯安診所王貞云營養師 圖/中時新聞網陳友齡製圖）

●瘦子也要留意脂肪肝 水果不要太晚吃、過量吃

營養師高敏敏則指出，脂肪肝有望逆轉，只要規律運動，減輕體重，控制飲食把握5秘訣「低熱量、少油脂、低糖類、高纖維、適量蛋白質」，就可以避免脂肪堆積在體內。

王貞云更提醒，吃水果雖然沒有哪個特定時間較好，但最好避免晚上8點後食用，且選擇低甜度的水果較好，因為晚上人體代謝較慢，更容易導致血糖升高或脂肪囤積。尤其看似不胖、飲食清淡者，不要以水果當晚餐主食，都是避免無形中攝入過多糖分的撇步。